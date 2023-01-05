Hearts on Fire於台北信義新光三越A8旗艦店。（Hearts on Fire提供）

Hearts On Fire Lorelei白K金鑽石耳骨夾3萬9000元。（Hearts on Fire提供）

男星林柏宏近日忙於宣傳新戲《關於我和鬼變成家人的那件事》，也為新戲宣傳換了一頭金髮新造型，出席擔任Hearts on Fire一日明星男友角色，他以深V黑色上衣搭配黑色絲質禮服，為Lorelei新系列珠寶作品宣傳。他笑說自己對Hof相當有感覺，連身上配戴的Lorelei與Aerial兩個系列分別以蕾絲和大自然特色為設計靈感，也符合自己熱愛露營的山系男孩形象。但被問到要如何對另一半放閃，他求生慾很強的說「當然是帶來逛Hearts on Fire啊！然後可以的話，買一組可以一起配戴的鑽石作品。」，但也偷偷透露自己其實會將注意力放在小地方，「例如出去吃飯時，我會幫對方用筷子的包裝紙折一個筷架。」細膩個性十足符合他的暖男風格。

美國鑽石品牌Hearts on Fire今年開春之際就帶來具有看頭的Loreiel新系列作品，同時展現了以圓鑽為主軸的Repertoire、主打大自然靈感的Aerial、繁空星辰做為草圖的Illa，共計四大系列，相當有看頭。而林柏宏則是配戴了Triplicity、Aerial與Lorelei系列珠寶，以不同風格混搭出鑽石絕美模樣，也讓人理解男性在穿搭鑽石珠寶這條路上，不必太設限，一樣能有完美造型。