新冠疫情為世界帶來沉重的三年，重創經濟，更造成無數的死傷。隨著全球暖化的影響持續擴大，北極的永凍土正以非常快的速度融化，有研究團隊發現13種前所未有的病毒被釋放出來，而這些大多被冰封3萬至5萬年的時間，研究人員將它們稱為「殭屍病毒」。

美國科學雜誌《發現雜誌》（Discover Magazine）報導，國際生物學資料庫BioRxiv刊登的研究警告，由於氣候變遷影響加劇，永凍土融化可能會在未來幾年不斷「復活」更多的殭屍病毒。

研究指出，永凍土覆蓋地球10%以上的面積，大部分落在北極。北極的暖化速度是世界平均水準的4倍，永凍土正快速融化，研究團隊取樣融化的永凍土，以及原本冰封在裡面狼和長毛象遺骸，最後發現13種從沒見過的病毒，最久的已經在永凍土4.8萬年。

雖然這些病毒潛在的病毒風險，對現在的公衛威脅不高，但研究示警，冰封在永凍土底下的其他病毒都有可能對世界構成威脅。

冠狀病毒是最具傳染性的病毒之一，卻無法在極冷地帶存活數千年，但致死率高的天花卻有很高的耐寒性，換言之，如果人類接觸到融化的永凍土，就有可能感染很久以前具威脅性的病毒。

研究表示，雖然目前無法得知，這些病毒暴露在外，是否能維持傳染性，且期間內是否能遇上合適的宿主，但可以知道的是，全球暖化效應下，風險會隨著永凍土持續融化而上升。

值得一提的是，也有部分專家持相反意見，其中包括白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci），他們認為這些病毒不僅要在解凍後能夠存活，還要能以人為宿主，相較之下， 已經在人之間相互傳染的病毒比「殭屍病毒」的風險更令人擔憂。