日常生活中，花粉、細菌等漂浮在空氣中，只要你呼吸就會碰到它們。你有遇過嗎？明明鼻子發癢，似乎必須打噴嚏，但就是打不出來，對於這樣的打噴嚏困難，是鼻子有什麼問題嗎？

●為什麼有時候打噴嚏打不出來呢？

根據國外女性健康網站《Women's Health》中，John V. Bosso醫學博士解釋，打噴嚏可以清除鼻子裡的刺激物、污垢、過敏原、病毒和細菌。雖然說，不能打噴嚏並不常見，但這背後可能有一些原因，有可能實際上有什麼東西卡在鼻子裡，比如某種黏糊糊的東西、一個小物體，甚至是真菌孢子，而你的身體正試圖把它弄出來，但失敗了。

在更嚴重的情況下，Bosso博士指出，可能是神經系統問題（如中風或腦瘤）或精神疾病等問題，也會導致你無法打噴嚏；當然，也可能只是你覺得需要打噴嚏，但你的身體覺得不需要。

●5 種讓自己打噴嚏的方法

大多數人都認為，如果需要打噴嚏，就會打噴嚏，不過，如果你覺得自己真的需要打噴嚏，卻打不出來很困擾，專家們分享了幾個技巧，可以試著成功讓鼻子再次打噴嚏。

1、看一盞明亮的燈

說來奇怪，但真的有些人突然在明亮的光線下開始打噴嚏。這被稱為光性打噴嚏，其刺激了神經反射，Bosso博士解釋，這只對大約三分之一的人有效，而且是遺傳因素；意思是如果你的父母在看到強光時打噴嚏，那麼你也會這樣做的可能性更高；如果沒有，它可能無法成功。

2、聞到強烈的香料味

胡椒、肉桂和辣椒等香料會引發噴嚏。Bosso博士指出，它會刺激鼻神經末梢，對大多數人都會有反應，不過要注意的是，不要吸入香料，因為它會讓你鼻腔彷彿燃燒起來。

3、撓鼻子內側

擰起一張紙巾，輕輕地將其插入鼻子，嘗試從內部刺激它。Bosso博士說，這會使鼻神經末梢發癢，且對大多數人很快起作用，但要牢記別塞得太深。

4、拔鼻毛

Bosso博士說，拔鼻毛會刺激三叉神經（神經系統的一部分，將疼痛、觸覺和溫度感覺從你的臉傳遞到你的大腦）並引發噴嚏。不過要注意，這會很痛，把它當成最後手段，嘗試一次就好。

5、拔鬍子

這與鼻毛技巧類似：拔掉面部毛髮，就像拔掉散落的眉毛一樣，也可以刺激三叉神經並促使打噴嚏。但這就像用鑷子夾鼻毛一樣，你應該真的只會想嘗試一兩次。

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