台中市政府文化局所屬各文化中心及圖書館，8日起舉行新春揮毫活動，邀書法名家書寫獨具風格的春聯贈民；台中市立圖書館總館14日揮毫活動更搭配5種趣味DIY，如手作福兔杯墊、彩繪兔子徽章、燙金紅包、兔兔釘線畫、彩繪小福蘆，另新年盆花創作活動，呼籲民眾把握機會，將獨一無二的春聯和作品帶回家。

文化局指出，纖維工藝博物館和大里區公所攜手合作於8日率先登場，邀10位書法家揮毫，提供民眾免費索取墨寶春聯；大墩文化中心、港區藝術中心、葫蘆墩文化中心當天同步舉行。14日舉行包括，屯區藝文中心、台中市立圖書館總館、台中刑務所演武場於14、15、18、20日，有書墨家王子奚於園區現場創作。

台中市立圖書館總館14日搭配5種趣味DIY，包括手作福兔杯墊、彩繪兔子徽章、燙金紅包、兔兔釘線畫、彩繪小福蘆，將閱讀與節慶連結，與民眾一起開心賀新年；另「金兔納福花香馥」新年盆花活動，邀老師吳信壹指導民眾創作新年盆花，帶來吉祥富貴好寓意。

大安圖書館自3日至2月26日舉行「點燈祈福過新年」，民眾借書即贈送祈福卡，可將心願寫下，掛在土地公廟的祈福專區，祈願新的一年心想事成。文化局表示，新春揮毫活動特別邀請書法名家現場揮毫，免費贈送春聯給民眾，有關新春揮毫及更多春節活動詳細內容，歡迎民眾至各單位官網查詢。