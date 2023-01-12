環保署日前公告「笑氣」（一氧化二氮）為首個列管關注化學物質，並跨部會與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，據統計，截至今年1月5日為止，已依毒性及關注化學物質管理法處罰759件、2352萬元，呼籲民眾未許可不得販售、使用運作，且不得於網路販售。

民眾未依規定持有笑氣，可依毒管法處3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康更可最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。

環保署毒物局評估管理組組長林松槿表示，除了處以罰鍰外，也已沒入1965支鋼瓶，呼籲民眾切勿以身試法。