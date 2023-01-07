智伸科(4551)2022年12月第四周因疫情影響客戶拉貨力道與公司生產排程，單月合併營收為6.94億元，年減1.58％；累計2022年第4季合併營收22.30億元、年增1.71％；2022年全年合併營收達92.35億元，年增率達4.78％，第4季營收為歷年同期高，全年營收創歷年新高。

公司指出，觀察目前大陸解封且染疫高峰有望逐步消退，客戶的拉貨力道有機會於農曆年後迎來一波庫存回補。去年第4季整體營收來自汽車、醫療事業的比重分別為54.98％、16.19％，其中，汽車事業得益於車用晶片短缺問題及大陸封城等逐步緩解，且品牌車廠加速發展新能源車，帶動汽車相關關鍵零組件出貨。醫療方面，醫療微創手術等相關器械新產品開始逐步出貨，第4季醫療事業營收年增7成，目前智伸科也與另一個主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步。

從近期CES消費性電子展上，汽車和科技結合的自動駕駛汽車、電動車等仍是汽車產業技術發展的趨勢，隨著全球車市供應鏈緊繃情況可望緩解，汽車產業持續追求引擎效能與電池續航力提升及新車搭載ADAS先進駕駛輔助系統從高階車款往中低階車款的滲透率穩定提升，有助提升智伸科旗下包括GDI、ESC及傳動系統相關關鍵零組件產品的出貨動能。