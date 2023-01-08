【愛傳媒黃珊珊專欄】今天和好友一起到中央車站的餐廳吃龍蝦大餐（我好像過得太舒服了），整修過後的中央車站美輪美奐，這是每個平民百姓都可以來的公共建築，疫情過後，交通習慣改變很多，不過從紐約到波士頓、華盛頓DC或是其他城市 ，除了開車，大概是坐火車最舒服，廣闊無垠的美國，鐵路大多是貨運需求，遠一點的城市客運以飛機為主，其他大多數是公路運輸，從東岸到西岸，公路十分發達，但是可能開三個小時都看不到其他車輛就是了。

這家海鮮餐廳也有百年歷史，三十幾年前朋友到紐約工作，當時美國人不太吃海鮮，波士頓龍蝦一隻美金一塊錢，他們花十八塊可以買二十隻，想想就很過癮⋯現在的紐約物價高的嚇人，食物、交通費都很高。紐約市政府為了抑制小客車成長把停車費抽很高的稅金，我的朋友住在NEW JERSEY,進城要收費、停車成本非常高。

全世界都面臨通貨膨脹的痛苦，電價飆漲，而電是民生必需，更是2050淨零碳排的重要替代能源。那天看到新聞，許多法國麵包店都因電價高漲而倒閉，這也是未來世界各種零售行業而要面對能源短缺的高難度挑戰，對於未來，每個行業都要成為變形金剛才行，我也常常告訴自己：不求新求變，就等死，只有不怕失敗，不斷嘗試新的挑戰，才有可能面對新世界不被淘汰，不試試怎麼知道。

出門在外，我每一天都當好奇寶寶，看看不同國家進步的地方。我很喜歡旅行，過去的二十年，我每年都會存錢帶小孩長途旅行，讓孩子拓展視野看看世界，也會帶員工到國外旅遊，留下很多美好記憶，這次是我第一次自己一個人到異鄉長住，很不一樣的經驗，以後，我可以隨時買張機票到紐約，也不會緊張害怕了！

作者為前台北市副市長

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