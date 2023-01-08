許多情侶交往初期都會避免露出不禮貌的一面。一位台大男學生表示，某天他到女友家作客過夜，沒想到女友洗澡時，他的肚子突然一陣劇痛，結果還來不及等女友讓出浴室，屎意就直衝肛門。最後他只好把垃圾桶當馬桶使用，並馬上把裝有穢物的垃圾袋綁好以免異味飄散，貼文一出引發熱議。不過有女網友笑說，這段經歷並不特別，某次她和男友親密互動時，對方沒有好好忍住括約肌，結果當場漏屎在她的嘴裡。

原PO在Dcard發文表示，他和女友交往不到1個月，每天都會輪流到對方租屋處過夜。當晚他們吃過消夜、聊完天後，女友先去洗澡，沒想到他的肚子突然一陣劇痛，感到屎在滾的他連忙要女友洗快一點，但還是趕不上屁股深處的一股暖流，由於不好意思向女友、女友的室友借廁所。他只好把女友的垃圾桶當馬桶，並在完事後5分鐘內馬上清理乾淨。

對此，許多網友紛紛回應，「隔著螢幕都我能感覺有多臭，他媽的還笑得出來喔」、「那個味道一下就上來了」、「會結婚的吧⋯」、「不是拉在褲子上還好啦」、「不會突然開發出奇怪的性癖吧？」、「別人還在糾結該不該在另一半面前放屁的時候，你已經解鎖拉屎的成就了」。

也有 過來人分享，「你這還好，就不說有次幫男友品菊，結果男友因為太舒服漏屎在我嘴裡的故事了」、「以後不敢隨便罵人去吃屎了」、「屎料未及」、「又噁又好笑，還好不是大在床上，直接變amber（Amber Heard）」。