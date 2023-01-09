「2022世界大學音樂會熱音賞」日前在北流舉辦決賽。（樂手公園提供）

「2022世界大學音樂會熱音賞」7日在北流舉辦決賽，「APM亞流新世代」受邀擔任特別嘉賓亮相，不僅於決賽首映最新MV〈追夢人〉，還在現場還遇到江蕙（二姊）的經紀人陳子鴻，APM看到老師嘴甜喊「師公」，陳子鴻笑說：「我又不會法事，什麼時候變成師公了啊？」APM團長Lucy表示：「我們老師林恆立常告訴我們，子鴻是他師大的老師，所以我們才叫您師公啊！」讓陳子鴻哭笑不得。

APM受邀參與盛會，活動開場以特別嘉賓身份亮相，並首映新歌MV，讓APM心情激動不已，甚至眼眶泛淚。梓潔表示：「看到MV可以在這麼大的舞台上播放，秒噴淚。」宗皓看到自己的身影躍上螢幕，也激動說：「情緒澎湃湧上，幾乎無法言語了。」薛忠銘2年前在師大曾看過APM表演，2年後一眼就認出宗皓跟Lucy，讚他們明星特質耀眼，讓APM開心不已。

活動上，陳子鴻親切和APM聊天，才發現原來APM不是一般的唱跳團，很刻苦地學習幕前、幕後事務，是個「全創作」團體，陳子鴻驚訝表示這條路很辛苦，感動APM全才型學習，鼓勵他們繼續努力，讓APM更堅定要追求夢想的決心，怡樺說：「滿腔小宇宙熱血燃起了。」