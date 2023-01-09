竹北市公所爭取中央前瞻經費，新建鳳山溪水月橋，南接新竹南寮漁港，北至竹北新月沙灘。（羅浚濱攝）

竹北市公所爭取中央補助興建完成跨鳳山溪水月橋，避免自行車騎上台68西濱公路，但到鳳鼻尾隧道形成斷點，縣府交旅處向中央提出新竹縣自行車道「鳳坑漁港至鳳山溪水月意象景觀橋段」路線串聯改善計畫，獲中央核定3000萬元執行，預計明年初完成銜接。

前竹北市長何淦銘向水利署爭取前瞻經費，投入近3億元新建鳳山溪和牛埔溪水月意象景觀橋工程，橫跨鳳山溪水月橋，全長450公尺，牛埔溪景觀橋則長74公尺，只供自行車和民眾通行，去年10月間完工通車。

水月景觀橋往北到竹北市拔仔窟烏魚養殖區 新月沙灘，往南可銜接新竹市南寮漁港的自行車道，讓鐵馬族到竹北濱海遊憩更安全，不用再冒險騎上西濱。

啟用後鐵馬族反應，從新月沙灘往北要到新豐鄉鳳坑漁港，原本鳳鼻坑隧道旁有1條自行車道但不見了，都要叉出騎到長2250米的鳳鼻尾隧道內機車道。

縣府交旅處長游志祥指出，竹北和新豐之間的鳳鼻尾隧道，公路總局2020年1月完成隧道拓寬後，隧道旁原有自行車道大都被毀，並有4個排水路形成斷點，導致鐵馬族必須再繞道騎進隧道機車道，與機慢車共用，相對提高騎乘的安全性。

交旅處會勘後認為，從新豐鳳坑漁港到鳳山溪水月橋之間6公里，除了鳳鼻尾隧道旁要施作自行車道，斷點要做跨排水路橋樑，現有自行車道則有不平整及路線不明顯等問題。

縣府向交通部提出新竹縣自行車道「鳳坑漁港至鳳山溪水月意象景觀橋段」路線串聯改善計畫，改善自行車騎乘環境，獲核定3000萬元執行，由中央補助2000萬元，縣府負擔1000萬元。

游志祥表示，這段6公里自行車道除做路面改善外，並會設置引導措施，因鳳鼻坑隧道旁有4個排水路形成的斷點要做橋樑銜接，3月將辦理工程設計發包，相關工程期能在下半年發包施工，明年初完工。