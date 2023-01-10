【愛傳媒蔡詩萍專欄】一整天的連續會議後，黃昏時刻，趕到了台北流行音樂中心，見到了我的「偶像」黃韻玲董事長兼執行長。

我「忍住了」尖叫，怕我這阿貝把她嚇傻！跟一群非常年輕的北流主管們，坦誠的交換意見，謝謝與我同行的兩位文化局資深主管，也言無不盡的給了很好的回應。

北流是「行政法人」，謂之「行政法人」就意味了，要給文化藝術類型的場館，更多彈性，更大的創意空間。

這不是容易的事，要摸索出在文化行政與藝術創意的高空平衡桿上跳舞，於瀟灑慣了的藝術界朋友，於嚴肅規則慣了的文化行政階層，都是高難度的摸索，高難度的探戈舞步。

但我抱持的態度是，問題是要來解決的，不是拿來當藉口的，任何問題一旦我們知道橫梗於兩端的糾結點是哪些，其實我們就等於找到循線解決問題的線索，溝通需要耐心，方案需要對話，解決需要路徑。

我喜歡一個問題，接一個問題的試探。在兩端中，試著這個方案靠近右邊一點，另個方案靠近左邊一點，重要的，是問題總要找適合它的答案。

聊完了我們必須面對的議題，我隨著黃韻玲董事長的團隊，逛逛表演館，文化館，產業區，當然要到「張雨生特展」來看看。

時光真快，他一走也走了25年了。他留下的不只是個人的成名金曲，還留下了很多成名後不甘於現狀的新嘗試，新探索。在熱鬧之後，張雨生懂得沉潛的智慧。

很多年輕的音樂人，都受到他原創性的感召，這就是張雨生了不起的地方。

除了正在展出的特展外，3月11日、3月12日兩場於北流的演唱會，《我期待 張雨生演唱會致敬25》，將有一票極為優秀的音樂人共襄盛舉，名單排出來很嚇人喔！

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者提供。

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