近日南韓網路平台上流傳一段採訪影片，一名男子自爆婚姻遭到曾是偶像男團身分出道的男星介入，導致他家庭破碎、妻離子散，而網路上也立即掀起熱烈討論，最後被媒體爆出男子口中的男星竟是曾演過韓版《我可能不會愛你》的男星，讓眾人大吃一驚。

本月9日，南韓YouTube平台上，流傳了一段標題為「40多歲家長的眼淚、偶像出身知名藝人A某的私生活」的採訪視頻。而影片中，只見一名受訪男子，一開始就表明自己的太太疑似與某位偶像出身的男星有婚外情，因為先前他看到妻子不斷收到對方的訊息，內容都是「想你了」、「去喝酒吧」、「我們經常見面吧」、「跟你在一起很幸福」等曖昧內容，而且幾乎每天都會打電話聊天，甚至知道她是有夫之婦，仍邀請女方到他家喝酒，讓他終於忍不住問妻子兩人的關係，而妻子僅表示，他們在結婚前曾是短暫交往過的關係。

但也因此造成夫妻倆大吵一架，最後女方帶著孩子搬回娘家，讓他好幾個月都沒看到孩子，整個家庭幾乎破裂，讓他大受打擊。而影片曝光後，立即引起網友熱烈討論，而根據韓國媒體的綜合報導，男子所說的男星疑似就是韓國男團UN成員崔正元，他從去年5月開始變頻繁聯繫前女友，在明知對方已經結婚且有孩子的情況下仍約對方見面並帶回家中，導致女方家庭破裂，崔正元本人也遭到前女友丈夫的提告而上法院，讓不少人相當驚訝。對此，崔正元的經紀公司出面否認，但男子堅稱他手中握有證據，讓此事在網路上掀起熱議。

事實上，現年41歲的崔正元由元祖男團UN成員身分出道後，曾紅極一時，近幾年轉向戲劇圈發展，陸續在《男生女生向前走》、《愛你的時間》等電視劇中演出，如今傳出介入別人婚姻當老王，恐讓他演藝事業受到影響。