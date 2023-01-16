主治腹脹腹瀉的正露丸是不少人的家庭常備藥物，一名網友分享，這2天腸胃炎，媽媽就塞了一罐正露丸給他，說這個吃了20多年都很有效，結果他吃完才發現藥物1999年就過期了，引起網友討論，不少人笑說，這可是老人家的仙丹，放這麼久根本是傳家寶了。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文說，這2天得腸胃炎，媽媽塞給他一罐正露丸，聲稱吃了20幾年都很有效，當下他沒有多想，以為媽媽是說這個牌子的藥很有效就吃了，後來才發現媽媽口中的20幾年是說這罐藥已經吃了20幾年。

男網友表示，他翻看藥品的包裝發現底部寫著1999年過期，距離現在已經過期24年，讓他忍不住吐槽說「我能活到現在真的是奇蹟！」

貼文引起網友討論，「以前我家裡也有一罐 ，從我爸年輕、我還沒出生的時候，一路吃到我出生，直到我上了國中，那罐藥才吃完」、「這可是傳家之寶」、「這可是老人家的仙丹，小時候我牙齒痛，我阿嬤還拿它來塞我牙縫」、「放心！我家的過期30年吃到現在也沒死人」。

藥師沈采穎則說，台灣氣候潮濕，藥品很有可能受潮變質，建議正露丸開封半年就要丟掉買新的。另正露丸有效保存期限僅5年，藥物過期後，就算表面看起來沒問題，建議還是丟掉買新的備用，以免吃了身體不適。