遇到這種路霸究竟該制止還是默默忍受？一名駕駛日前行經彰化二水松柏嶺豐柏路時，意外遇到2隻猴子光天化日在路上忘情交歡，連看到車子靠近也絲毫沒有閃躲的意思，讓他直說：「路霸我是見多了，但是這麼囂張的實在沒幾個」，甚至決定加入戰局，比賽「誰撐得比較久」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享一張從駕駛座視角拍攝的照片，只見他當時停在山路的彎道前動彈不得，只因前方有2隻瘦小的猴子「老漢推車」擋道，讓原PO不禁開玩笑說：「路霸我見多了，但這麼囂張，光天化日在路中進行猴與猴連結的實在沒幾個，我就慢慢等，看誰撐比較久！」

網友好奇狂問，原PO最後究竟等了多久才能離開？（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光讓一票網友笑翻，好奇原PO究竟等了多久才能離開？原PO回應：「沒幾分鐘，我贏了」。對此，也有網友表示，曾在地理頻道上看過，野生動物為了生存，通常性行為的時間不會太常，否則遇到敵人來襲就糟糕了，笑說：「人類除外啦！」

其他網友也留言回應：「名符其實的野戰」、「猴子表示：看什麼，是沒看到我在忙」、「要我就喇叭按下去了」、「免費無碼A片」、「抓猴在飯店看過，馬路上倒是沒遇過」、「牠們就光明正大的在等你抓猴」、「處處皆戰場，時時都訓練」。