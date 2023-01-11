孩子是誰的傻傻分不清楚！婦產科醫師蘇怡寧分享，有網友私訊問女生在1月7日驗出懷孕，經過檢查發現已經懷孕5周又5天，這樣孩子是不是12月8日回來的男生的，讓醫師看傻直呼，時間對得上不代表就是，有疑慮請去驗DNA。引起網友熱議，不少人笑歪直呼，醫師一句話神回。

蘇怡寧昨在臉書PO出一張對話截圖，只見一位網友私訊醫師詢問「如果有個男生在12月8日才回來，但女方在1月7日那天驗出懷孕，去看婦產科以後發現已經懷孕5周又5天，請問女方肚子裡面的小孩是12月8日才回來的男生的嗎？」

蘇一寧看到訊息後只回了「時間對得上也不代表就是！」並忍不住發文表示，對於小孩是不是自己的這種事情有疑慮，他一律都建議去驗DNA，真相就大白了，要不然就是分手處理，只有2種解決辦法。

貼文引起網友討論，「蘇醫師神回耶！我算一下確實是時間對得上，但時間對得上也不一定就是，回得絕妙絕妙」、「如果有疑慮，除了驗DNA或分手，也有機會找律師a」、「有點感覺是海王在問，因為不能確認孩子是不是自己的」、「只是人回來就會懷孕喔？不是至少要『來來回回』好幾次才有可能嗎？」