2023年已經到來，回顧過去一整年（2022）發生了許多讓人印象深刻的大事件，尤其娛樂、網紅圈的各種紛紛擾擾，總是在網路上引發許多熱烈討論。在去年有不少藝人、網紅都因為言行爭議而在網路上遭到「炎上」，一時之間成為各大社群及新聞媒體的話題焦點。

你還記得在去年有哪此燒得火熱的爭議事件嗎？在許多被網友們罵爆的藝人、網紅之中，你覺得誰是受到最多網友們批評的「炎上霸主」呢？《DailyView網路溫度計》整理了2022年遭到炎上的藝人與網紅們，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高、「越罵越紅」的前20大藝人與網紅，一起來看看吧！

NO. 10 福原愛

原本和臺灣桌球選手江宏傑被視為桌球界神仙眷侶的福原愛，在2021年兩人離婚後就風波不斷，先是於同年被媒體踢爆疑似婚內出軌，接著又在2022年因為回臺帶走家人後失聯而引發爭議。

福原愛在去年（2022）7月從江宏傑身邊接走家人後便失去連繫，江宏傑在IG上發文表示「不懂昨天這是什麼善意的交接」，並且指出福原愛帶走家人後就不接電話也不回覆訊息，讓許多網友覺得非常不妥，「感覺像是得不道用搶的吧」、「她是嫌自己形象不夠糟嗎」、「辛苦小孩了」、「對福原愛的印象又更差了」。

NO. 9 理科太太（陳映彤）

百萬YouTuber理科太太在2022年初因為與前夫離婚鬧出不少風波，在婚變後理科太太先是暴露前夫的隱私病史而遭網友詬病，後續又被前夫指控在婚姻關係中對其實施冷暴力，還在離婚後利用公眾影響力將其塑造成「軟爛男」，引發網友熱議。

除了與前夫的紛爭外，理科太太在12月時又因為將自己的諮商經驗製成「諮商筆記」線上課程販售，踩線心理專業的行為引發不少心理師的反彈，也被許多網友質疑這樣的行為可能因此誤導需要就醫協助的人，「諮商經驗可以『分享』，但是拿來當噱頭賺錢實在是不可取。」

NO. 8 Toyz（劉偉健）

網路遊戲實況主Toyz在2021年底就曾被爆出販售大麻菸彈而遭到羈押，引發網友熱議，在隔年11月判決結果出爐時，又再度帶起新的討論。除此之外，年初更因為被前經紀人周周爆料曾經詐賭上百萬元，引出丁特、金旋風ACE等多名受害者出面，一時之間遭到網友炎上。

先前爆出販毒新聞就已經影響到不少人的觀感，欺騙朋友的詐賭事件一出，更是讓眾人對Toyz好感全無，不少人紛紛表示：「對Toyz的人品好失望」、「不是很喜歡Toyz，連朋友都賣真的是很…」、「連自己朋友也要詐」、「連朋友的錢都能騙，Toyz 的人品不過如此」。NO. 7 郭彥均

2022年5月新冠肺炎疫情於臺灣爆發時，藝人郭彥均在臉書分享了與醫護友人的聊天對話截圖，對話紀錄顯示疫情現況非常不樂觀，「看到這多孩子，就這樣走。」被網友質疑是誇大不實、傳播錯誤資訊，「演藝人員要當良善的工作人物，不要當謠言的散播者。」

此外有人發現許多粉絲專頁同時發出類似的貼文以對話紀錄，讓人懷疑是否為刻意操作。不過也有另一派網友認為郭彥均發文只為了讓大家更重視疫情問題，「相信本意是純粹的良善」、「本來就該重視醫療問題」。後續郭彥均也刪文道歉，強調本意只是為了關懷醫護人員。

NO. 6 宋逸民

在2022年底由藝人宋逸民創立的教會「藝起發光」被揭露出一連串爭議事件，先是小甜甜（張可昀）離開教會一事在網路上開始成為討論話題，後續又陸續有人出面指控教會的種種不合理行徑，像是要求教友「奉獻」、認領「愛宴」、以低薪聘請「同工」等等。

各種超級奇葩的教會規定，讓不少人都大開眼界，更被不少人質疑教會以宗教之名行斂財之實，根本就是「邪教」，「窮人不要信教，你沒資格」、「教會版共體時艱」、「錢要上繳是真的滿扯的的」、「宗教真好賺」、「叫人貸款真的很扯」、「宗教比藝人好賺多了」。

NO. 5 連千毅

以臉書直播拍賣各種奢侈品聞名的知名直播主連千毅，在2022年初推出限量「連千毅NFT」，一張就要價2.8萬元。不過在4月被YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）踢爆以奢侈品、NFT向粉絲斂財，之後NFT還無預警下架。

後續連千毅因為涉嫌NFT詐欺及洗錢遭到逮捕，經調查後發現他直播販售的iPhone 13、名錶、鑽石等高級精品其實都是假貨，誇張的行徑引發熱議，「一堆傻子還相信他跟他買」、「這種就專門騙社會底層的錢致富」、「臺灣就是好騙」。

NO. 4 王力宏

王力宏在2021年底因為與李靚蕾傳出婚變而成為話題焦點人物，隨後又被指控對婚姻不忠等細節，事件一直延燒至2022年初，李靚蕾又踢爆王力宏強行帶人想闖入家中、不付扶養費等行徑。

從年底一路炎上到年初，王力宏一度成為社群及各家媒體抨擊的對象，甚至還有網友刻意將他的週邊商品放上網販售，藉此嘲諷，「王力宏真的太過分」、「真的超瘋顛」、「真的超恐怖」、「宏宏真的不要鬧」、「帶三個陌生男子看小孩是什麼詭異操作」。

NO. 3 廖老大（廖志賢）

以「打龜號」打臉中國網紅「傑尼龜」（杰爺）的廖老大，可謂2022年的風雲人物之一。在以打龜號一炮而紅之後，又因為各種言行爭議而遭到網友批評，像是評論某些大學科系「沒有用」、自創手搖飲料品牌「阿娘喂廖老大」被說「超難喝」、歧視懷孕員工等等。

其中廖老大手搖飲料店的品質，幾乎是2022下半年網友們熱議的話題焦點。不只被許多人給出負面評價，後續也發生分店倒閉危機，不少網友對此嘲諷表示：「寧願喝白開水」、「菜單跟品牌形象好土」。

NO. 2 楊丞琳

近年來轉往中國發展的藝人楊丞琳，在2022年於浙江省委會宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》中因發言不當，遭到臺灣網友炎上。在節目中她不只自稱「廣東人」，更提及「在臺灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮是奢侈的在那」，種種 言論引發爭議。

不少網友認為楊丞琳「睜眼說瞎話」，指出生長在臺灣吃海鮮根本不是什麼稀奇的事，不可能沒有吃過，甚至還挖出了她以前吃海鮮的照片佐證，「舔好舔滿對面最愛聽了」、「可悲，臺灣四面環海，吃不起海鮮」。

NO. 1 汪小菲

藝人汪小菲在2021年11月與大S離婚後便爭議不斷，先是在2022年5月被狗仔葛斯齊爆出疑似婚內出軌，甚至還傳出在大S懷孕時曾將她推倒在地，引發眾人譁然。此外，在11月時汪小菲又出面指控大S嗑藥，後續爆發的「床墊事件」也讓他在社群網路上累積了不少負面印象。

網友們紛紛對他的種種行徑表示不解，「這一比較下來，大S情商真高」、「媽媽跟前妻都在偷偷發財，只有汪小菲在發瘋」、「支持狗仔小葛出來鬧一波」、「笑死，外遇汪一直說謊一直被打臉」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被炎上的藝人網紅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。