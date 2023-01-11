根據環保署資料顯示，環境風場轉換為東風，西半部地區偏北風風速減弱，高雄位於下風處，加上清晨逆溫層、溼度高及晨霧，導致擴散條件差，空氣汙染易累積不易消散，造成11日上半天空氣品質不佳，高市府環保局持續加強3項汙染源應變作為，減緩空品惡化。

高市府環保局表示，高雄11日上半天空氣品質較為嚴峻，但下半天雲量減低、風速增強，空品不良的問題將獲緩解，也會持續加強相關應變作為，並透過「固定、移動、逸散3源加強管制」及微型感測器熱區加強稽查，藉以減緩空品惡化。

環保局指出，自1月5日起已連續7天持續執行應變措施，落實全方位應變作業，包含通知大型固定汙染源執行降載減排措施、加強稽查大型固定汙染源、移動汙染源攔查、逸散源執行加強覆蓋及灑水等防制作為，並同步通知上風縣市共同應變，共同守護空氣品質。

環保局強調，除了持續要求35家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排外，環保局將加強設備元件、排放管道檢測，降低汙染洩漏；小港、楠梓等微型感測器汙染熱區稽查；營建工地、堆置場提升灑水頻率，同時執行夜間重點區域道路洗掃；北高雄無人機持續巡查，遏止露天燃燒；重點交通路段執行目測判煙作業、怠速稽查及路邊攔查等。

高