春天來了，愛情也來了！大陸星座專家「Alex大叔」分享，巨蟹座、處女座、摩羯座和雙魚座，在春天前的桃花運很旺，會有桃花降臨，如果有想要談戀愛的想法，就要好好把握機會。

▎巨蟹座

巨蟹座最近跟某些人相處時，會有被安慰、照顧到的感受，他們對待你的態度，讓你感覺非常溫暖，有種在獻殷勤，又不會太過分到讓人害怕、討厭的程度，你也因此產生「要不要給對方一個機會」、「和對方進一步發展」的想法，並且會在近期得出答案。

▎處女座

處女座從去年12月開始，桃花運就在逐漸上升，只不過你的內心還游移不定，常常剛萌生想要進一步發展的想法，就自己勸退自己，打起退堂鼓；在春天以前處女座的桃花運都很不錯，如果真的下定決心想要戀愛，就要好好把握機會，別再猶豫不決。

▎摩羯座

摩羯座的桃花運會涉及到「舊人」，像是以前認識的人，雖然彼此交情普通，但最近會有很多的相處機會，或是雙方都加深了對彼此的印象，進而擦出曖昧的火花；除此之外，也可能跟舊情人或曾經的曖昧對象再次出現互動。

▎雙魚座

雙魚座近期很容易和身邊的朋友擦出火花，可能是你對朋友有好感，或是朋友對你有好感，出現「朋友變戀人」的狀況，另外在網路中認識的網友，也可能變成你的發展對象，相約「奔現」，成為現實生活中的戀人。