駕駛在路口禮讓行人時，被行人不斷揮手示意先過，雙方堅持了一陣子後，行人竟掉頭往回走。

被稱為「行人地獄」的台灣不是被喊假的，連行人都被教育「讓車先走」？有駕駛行經台北市南港區研究院路一段上，提供行車紀錄器的駕駛，左轉時看見路口有行人要經過便停了下來，然而，該行人竟然不斷揮手要駕駛的車子先通過，雙方在一陣堅持之後，行人竟然往回走；而這樣的狀況也讓網友看傻酸爆「沒辦法，誰敢用生命維護路權啊，好卑微」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段33秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市南港區研究院路一段與研究院路一段101巷路口，駕駛行經該路段欲左轉時，前方還有輛賓士休旅車等待左轉，該賓士休旅車疑似未住到斑馬線上有行人要通過，便直接往前開了過去，而駕駛看到行人後便減速停下車要禮讓行人先過，豈料，該行人竟然不斷揮手，要駕駛的車子先通過，2方堅持不下後，行人竟然直接往回走；該平台的標題也寫下「台灣的行人真的被教育的「很成功」。

影片一出，網友紛紛留言表示「教育成功的因素是恐懼」、「真的遇過不少汽車機車，都是轉的瞬間才打方向燈」、「行人地獄！你讓他但是後面其他車輛如果不讓死角還是很危險」、「這也太怕，看來被嚇得不輕」、「台灣的交通真是可悲到了極點」、「沒辦法，誰敢用生命維護路權啊，好卑微」、「為了活久一點」。

另外也有網友表示「真的很心酸，我之前開車行經斑馬線要禮讓行人，一個婦人揮手要我先過，我用手勢表示她先過，一來一往三次，最後只好把車窗打開露出我的笑容說『你先沒關係的』，結果他露出無奈的表情不情願地先過了，留下好像是我的錯」。