休旅車闖路紅燈失敗，車子壓在斑馬線上，但下一秒竟倒車後退，網友也笑翻「是我遇到這情況也會倒車回來再看一眼美腿老師」。

行人地獄有解？有駕駛提供1段行車紀錄器影像分享給網友，其拍攝地點位於台中市大里區永隆路與永隆五街路口，由於附近有國小，因此附近路口都有導護媽媽或導護老師護送學童過馬路，然而，有輛休旅車在該路口原本要搶紅燈而過，沒想到，下秒竟煞停，並且疑似看到美腿女導護老師在護送學童過馬路後，也將車緩緩向後退。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段24秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市大里區永隆路與永隆五街路口，影片中可見，駕駛前方有輛休旅車欲從左轉至永隆路時，因號誌燈已由黃燈轉成紅燈，該休旅車加快速度並超過停止線，原以為要左轉過去，沒想到，該休旅車竟然急煞停在斑馬線上，正好一旁疑似有美腿女導護老師要護送學童平安過馬路，該車發現後便趕緊打倒退檔緩緩將車往後退；該平台也在標題寫下「是什麼讓你忍痛煞車？」。

影片一出，網友全歪樓紛紛留言表示「不只煞車，還倒車繼續慢慢欣賞」、「現在的小孩超幸福，很多年輕老師出來教課」、「解決行人地獄最佳解就是每個導護媽媽都換成JKF」、「感覺是右前方的直行機車讓他停的，但也可能是看到老師」、「是我遇到這情況我也會倒車回來再看一眼美腿老師，不不不，是讓小朋友過啦」、「看來路口就是要這樣，大家才會禮讓」。