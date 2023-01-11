距離農曆新春兔年僅僅不到2周，許多人為了替婆婆媽媽省下準備年夜飯的辛勞，開始向飯店預訂除夕圍爐的宅配年菜。日月潭涵碧樓酒店今年集結館內湖光軒經典功夫菜品，以及東方餐廳、九重花間日本餐廳異國料理，推出一系列鴻兔新春「養生富貴年菜」，讓賓客在家就能大啖富開運寓意的5星飯店經典料理，現在預訂時間來到最後一波，在1月13日（含）之前都能訂購。

費時費工的功夫菜普遍被視為直接購買最划算的料理。湖光軒主打的「閩菜狀元佛跳牆」具福祿壽寓意，採用正宗佛跳牆百年名店「聚春園」配方，主廚以老母雞、金華火腿以及赤肉等經6小時吊湯，再將頂級食材北海道刺參、干貝以及網鮑與花膠等，分別以上湯各自煨煮入味，保留食材最純粹的風味；最後，將食材兌入上湯，以荷葉覆蓋蒸熟後上桌，軟糯脆嫩鮮美的食材，搭配琥珀清透滑順膠潤的湯汁，可說是涵碧樓鴻兔新春招財開運必備的功夫大菜；每組10人份要價4萬2888元，廣受頂級消費客群青睞。

湖光軒招牌菜的「紹興陳醬東坡肉」也是冷凍宅配年菜的熱銷選項。（涵碧樓提供）

湖光軒還有其他幾款美味又帶有新春開運寓意的人氣料理，如「紹興陳醬東坡肉」四方如玉金黃誘人，有紫氣東來、吉祥如玉的寓意，料理嚴選台灣豬五花以埔里紹興酒及肉桂等香料熬煮鹹香入味，搭配手工芝麻夾餅輕輕咬下，芝麻的香氣與紹興肉汁在口中迸發，擄獲全家大小的味蕾。

九重花間日本餐廳的香魚梅汁甘露煮

「瑤柱臘味蘿蔔糕」同樣也是湖光軒的招牌菜品，選用埔里白玉蘿蔔中段加入瑤柱、臘肉等，增添咀嚼口感以及鹹香滋味，煎至黃金上桌外層微焦脆爽、內在鬆軟綿密，美味妙不可喻，更有扶搖直上好彩頭的吉祥寓意。

「紅酒燉牛肉」有鴻運當頭扭轉乾坤之意。（涵碧樓提供）

喜歡異國風味的饕客，九重花間日本餐廳推出的「香魚梅汁甘露煮」，將抱卵香魚與紫蘇文火煨煮，鹹甜風味入口即化，在日本具有寓意吉祥富貴寓意。東方餐廳則是推出「紅酒燉牛肉」，將USDA Prime等級牛肋條以勃根地紅酒醃漬一夜後，下鍋將牛肉表皮煎至酥脆，再放入南投時蔬燉煮，色、香、味兼具，更有鴻運當頭扭轉乾坤的寓意。

涵碧樓還有其他冷凍宅配年菜，像是經典功夫菜的「涵碧缽香神仙雞」、涵碧樓董事長宴客的壓箱菜「涵碧日月魚頭王」、招牌菜「養氣鄉蘇小排骨」、用全雞熬製的「十全藥膳燉雞湯」、「法式油封鴨」、「威士忌牛小排」等囊括中西的選項；點心類則有「上海桂花涼拉糕」、「古味香蔥芋頭糕」等。