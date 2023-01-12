大清水隧道，隧道口淹沒大量土石。（花蓮縣消防局提供）

警方消防局冒雨趕到現場，查看隧道口是否有人車被埋。（民眾提供）

蘇花公路大清水隧道嚴重坍方 落石阻斷明隧道雙向封閉。（消防局提供）

蘇花公路大清水隧道嚴重坍方 落石阻斷明隧道雙向封閉。（消防局提供）

花蓮昨入夜大雨不停，到了今天凌晨0時15分，台九線蘇花公路約159.3k處的大清水隧道發生落石坍方，目前雙向封閉，造成蘇花公路中斷。因坍方造成明隧道阻斷，一段擔心車輛受阻或被壓在受困，轄區警方與消防局和仁分隊趕到現場晉級勘查，仍在現場中。

蘇花路廊台9線159K＋300邊坡，於11日晚上23時55分出現落石，到了凌晨0時15分左右發生坍方，造成明隧道毀損及道路阻斷，雙向無法通行。

第四區養護工程處南澳段已管制仁水隧道至崇德路段，並派員前往勘查及進行清理，目前正在評估處理時間。為維護用路人行車安全，請用路人配合管制改道行駛南迴公路，人員建議搭乘火車，等待後續消息公告。

公路總局呼籲民眾，因山區仍有大雨，易發生坍方落石，行駛山區道路應特別注意，並多運用公路總局省道即時路況系統( http：／／168.thb.gov.tw ) 及收聽警廣即時路況。