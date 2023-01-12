網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時被封為「世新女神」，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」，時常透過社群平台分享美照，近來到澳洲黃金海岸旅行的她，曬出穿著火辣裝扮在海邊散步的影片，只見她走到一半突然轉身走向鏡頭，傲人上圍幾乎占據整個畫面，立刻引起網友熱議。

黃琳近日曬出前往澳洲黃金海岸旅行的照片，只見當地天氣相當好，蔚藍天空加上灑滿整地的陽光，讓她雀躍表示：「被黃金海岸的陽光治癒了，我果然還是適合夏天」，接著一張以海邊當背景的照片，只見她對著鏡頭擺出燦笑，深V剪裁設計讓傲人北半球幾乎要滑出上衣，附上的一支影片，只見她沿著岸邊散步，卻突然轉身走向掌鏡者，渾圓弧線幾乎要佔滿畫面，雖然只有短短幾秒鐘，卻讓網友看得血脈賁張。

對此，網友紛紛留言：「乳牛出沒注意」、「被你治癒了」、「看到這幾張，感覺暖多了」、「我被妳的笑容痊癒了」、「羡慕你的男朋友，他可以享受你的魔鬼身材」、「甜美笑容，陽光美女」、「待到哪天?我要去黄金海岸偶遇你」、「好愛寶貝喔，感謝夏天有你存在」，這一系列美照也吸引4萬人按讚朝聖。

黃琳先前飛往日本旅行時，穿著紫色緞面禮服走在路上，只見她露出雪白香肩及手臂，渾圓上圍讓網友看到眼睛狂吃冰淇淋，更開心發文寫下：「六本木的街道太美了吧」，立刻引起大批網友熱議。