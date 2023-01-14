新竹縣竹北市拍板發放市民紓困金6000元，新竹市長高虹安以應優先還債為由，表示現階段不跟進。民進黨發言人、前新竹市議員李妍慧指出，高虹安說了很多似是而非的理由，但似乎還沒適應「政治的同理心」，並質疑為何竹北市、民眾黨團都可以普發，新竹市卻不行？

李妍慧肯定高虹安快速回應市民對超徵普發的期待，但她也說，身為長期關注公共事務的新竹媽媽，針對高虹安的說法，她仍疑惑，為何竹北市可以，新竹市不行？

高虹安昨天提到竹北市和新竹市層級不同，但李妍慧認為，竹北市雖然是縣轄市，竹北市長鄭朝方上任後就有魄力與市民分享經濟成果，值得尊敬。她說大家都身處大新竹生活圈，經濟共榮是大家的期待，應該不用擔心，有人會說新竹市跟在竹北市的後面。

此外，李妍慧說，立院民眾黨團曾公開主張，呼籲政府超徵要普發現金，而中央政府是也有負債的，但高虹安卻以有負債為由，說要嚴守財政紀律拒絕發放，質疑為何民眾黨團可以，新竹市卻不行？更別說高虹安先前也曾宣布要從善如流發放安老津貼跟重陽敬老金。

李妍慧也說，高虹安一下說從善如流要普發現金，一下說擇善固執要財政紀律，民眾黨跟高虹安真的有中心思想嗎？ 市府還債固然很好，相信高虹安也會再次審慎檢視財政，做出適當的政策回應。

但李妍慧也提醒高虹安，舉債的重點不是欠多少錢，而是這筆錢用來做什麼？是投資還是單純的消費？她也認為，高虹安既然承諾過要發安老津貼，相信應該有想過新竹市民的經濟共榮感 到底是什麼。