民進黨立委高嘉瑜、何志偉，以及台北市議員王世堅近期紛紛把炮口對準自家人，引發大量綠營側翼跟支持者不滿，甚至有部分黨內人士喊出要開除王、高二人。前台北市議員羅智強14日在節目《全民平評理》中指出，相對於何志偉、王世堅，高嘉瑜確實比較危險，且可能步上曾被列為「11寇」的前綠委沈富雄後塵。

羅智強稱，高嘉瑜常常在民進黨的紅線兩邊跳來跳去，跟何志偉、王世堅相比，她的選舉最有風險，像沈富雄當初就是被小綠搞死的，小綠出來對高有一定威脅。不過羅智強也強調，在11寇那年代還沒有網紅化的自媒體，他們要發聲一定要靠傳統媒體，因為自身媒體能量不夠大。

但到現在的自媒體時代，羅智強認為情況可能有點變化，民代獲得大眾的認同，可以打破藍綠藩籬、超脫媒體框架，王世堅、高嘉瑜二人在網路上的能量就很大，在這個網紅政治學的時代，這兩人可以自帶粉絲，不過羅強調，相比王跟何志偉，高真的危險很多。

羅智強指出，小綠現在的論點就是寧可丟掉高嘉瑜這席，因此高的威脅不在於民進黨內有人搶立委席次，而是大選的時候，有可以把「討厭高嘉瑜」這種票拿到手的人出來選，簡單來說就是，「魚死網破，我的網可以承受破你這個角，但目標是要魚死。」但他也直言，高嘉瑜滿聰明的，會展現呆萌的風格，像現在就收斂了，不過還要看高能不能一路乖到明年大選。