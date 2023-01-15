品牌大使林敬倫（左起）號召好友林昀希、張瀚元、潘君侖組全明星隊伍參賽。（品牌提供）

林昀希。（品牌提供）

潘君侖。（品牌提供）

張瀚元。（品牌提供）

以林敬倫、潘君侖、張瀚元、林昀希組成的「ASICS ALL STAR」明星隊，今（15日）參加2023 ASICS RELAY接力賽，擔任第4棒的潘君侖過去與林敬倫都是《全明星運動會》第二季藍隊隊友，這次再次合作，默契十足。

潘君侖在季中回歸《全明星運動會4》藍隊，並完成四連霸的使命，這2日特別南下挑戰接力賽，「很開心能夠再次和林敬倫一起並肩作戰，而且很信任我，讓我負責最後一棒，看到隊友們在終點迎接我，也讓我在賽事的終點衝線上更有衝勁！」

擔任第一棒的林敬倫跑出24分28秒好成績，「很榮幸今年能再度參加ASICS RELAY，並以隊長的身份帶領團隊，並且均速較去年更進步，希望今年可以挑戰更長的距離」；隊內的第二棒，也是唯一女性跑者的林昀希則說：「這是我第一次跑接力賽，能跟這些運動強者一起跑，雖然感到有點壓力怕拖大家後腿，但還是相當高興能夠加入他們一起齊心協力跑完20.4公里，很享受為隊友加油和挑戰自己的過程。」

第三棒為演出《女兵日記》的演員張瀚元，他賽後表示，「今年ASICS RELAY在南台灣舉辦，天氣相當舒適，沿途也經過不同的景色，和去年溪頭森林中跑又是不一樣的感覺。每年都很期待和亞瑟士一起旅行，感受台灣各地特色。」