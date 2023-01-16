農曆春節要到了，台彩今年推出13款新春限定刮刮樂給大家試手氣，但究竟買哪款最容易中？財金達人「股海筋肉人」算出台彩最值得買的刮刮樂，第一名為售價200元的「台灣金讚」，每百元預期可回收75.79元最高，第二名為1000元的「1000萬大富翁」，預期可回收74元、第三名「黃金大連線」，售價500元，預期可回收73.54元。。

「股海筋肉人」今天在臉書分享新年期間的刮刮樂攻略，獎項部分已把超過5千元獎額需課20%的稅扣除，計算「每百元預期可回收金額」，意即每花100元購買彩券、預期可以拿回來的錢，但不代表一定拿得回來，統計出今年過年最值得買的刮刮樂第一名是售價200元的「台灣金讚」，每百元預期可回收75.79元最多，第二名為1000元的「1000萬大富翁」，預期可回收74元、第三名「黃金大連線」，售價500元，預期可回收73.54元。

「股海筋肉人」表示，這次有中獎率100%的刮刮樂，為售價500元的「金兔獎」，只是100元小獎很多，適合想要體驗中獎感覺的人，且分析每個價位最推薦的刮刮樂：

●2000元：僅一檔「2000萬超級紅包」

●1000元：「1000萬大富翁」

●500元：「黃金大連線」

●300元：「無敵開獎機」

●200元：「台灣金讚」

●100元：「好運旺來」

但「股海筋肉人」強調，所有刮刮樂的期望值都還是負的，也就是說「買越多賠越多」，請量力而為，「千萬記得買彩券是要試一試新年手氣、刮一個氣氛的，不要刮到失心瘋、患得患失，反而本末倒置」。