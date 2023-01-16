中市昨晚發生重大肇逃車禍釀成2死1傷悲劇，劉姓男子疑闖紅燈衝撞2輛機車棄車逃逸，警方當晚將他逮捕，查出他有過4次酒駕紀錄，其中1次肇逃，檢警追出他此次涉毒駕肇事，劉闖下大禍後，竟能如常用餐、午休，還冷血地說：「又要進去（入獄）」，被押上警車時才說：「對不起，我做錯了」，檢方今晚複訊後，向法院聲押禁見。

警方在案後3個多小時在劉男不知情的友人的烏日區住處，將他逮捕到案。劉在車禍中左腿受傷，員警協助送醫，經抽血及呼氣酒測結果顯示，雖無酒精反應，赫然驗出有毒品反應。

檢方今天晚間複訊後，以他在10年內有酒駕紀錄，涉犯涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死及肇事逃逸等重罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

47歲劉男有公共危險、肇逃及毒品等前科，去年10月才因酒駕服刑期滿出獄，15日晚間開車在東區建成路與旱溪路附近閒晃，經建成路時突逆向行駛，巡邏員警攔查，追了1個路口後停止追捕。

劉男隨後又開車在附近亂繞，還逆向行駛，在振興與東光園路口衝撞2機車後肇逃，造成66歲葉男及37歲的連女傷重不治，連女的38歲姊姊有開放性骨折，仍住院治療中。

據了解，劉男行事詭異，他闖禍肇逃，還曾問路邊店家：「我後面有沒有警察在追？」，到案偵訊時向警方猛喊腳疼，得知闖下2死1傷車禍，還能如常用餐、午休，冷血地說：「又要進去（入獄）！」，被押上警車時才說：「對不起，我做錯了」。

檢方今天下午會同法醫到台中市生命禮儀所崇德館相驗，死者家屬悲痛認屍，他聲稱遇警攔查擔心入獄，撞人後才落跑，警方將他依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。