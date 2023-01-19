許多人喜歡去台北市迪化街採買年貨，不過近日一名網友抱怨，他去某攤販買了一袋秤重共460元的果凍，不料回家仔細一算，竟發現每個果凍要價9元左右，和網路賣場的價格差了3倍，因此心生不滿。貼文一出，隨即有網友透露，這款果凍甚至能在便利商店找到「買一送一」。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，日前去迪化街買果凍，隨手抓了幾把，共付了460元，但回到家他仔細計算發現，袋子裡有48個果凍，換算下來每個大約9元左右，而同款商品在蝦皮賣場上只要3元。原PO表示，付錢當下並沒有思考太多，是回家的路上越想越不對勁，上網一查才知道買貴了，直說：「怎麼換個地點賣，連價格都翻倍了」。

貼文一出，引來4千多名網友按讚回覆，有人認為，可以理解商人想趁著過年大賺一波，但以敲竹槓的手法做一次性生意，只會讓人對迪化街怯步。另外，也有人指出，因為原PO只買單一品項，因此秤重的價格會偏高，「這種秤重的綜合糖果，本來就是全部抓一些，貴的跟便宜混在一起平衡價差」。

其他網友也紛紛留言，「這個全聯不都有賣一大包的嗎」、「怎麼不去便利商店還有買一送一」、「去年貨大街買糖果餅乾要謹慎拿，我也買過一點點800多的」、「你買的，是租金呀」、「糖果攤的我都走過路過寧願錯過」、「適合逛，不適合買」。