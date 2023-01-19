玉兔迎春新年來，家家戶戶逢年過節就是採買應景花卉，新北板橋花市在小年夜延長營業時間至晚上10點，現場販售多樣年節應景花卉，歡迎民眾可趁早選購，營造春節喜氣，兔來運轉。

板橋花市為服務大台北地區廣大花卉採買需求，小年夜（1月20日）營業時間延長，從上午9點起至延至晚間10點，除夕（1月21日）當日上午9點起至晚間8點也有服務。花市販售種類多樣的年節應景花卉，如象徵銀兩的銀柳，每束價格約落在250至450元，深受大家喜愛的百合花每束也只要300至500元，其他如蘭花、金錢樹、開運竹等過年應景的花卉，建議民眾可趁早選購。

板橋花市林吉安總幹事表示，今年因新冠疫情管制措施鬆綁，來花市採購的民眾明顯增多，因此整體花價比起往年略漲1成，許多民眾透過花卉佈置居家，營造兔來運轉年節氣氛，佈置應景花卉也有助於安定心神及心靈療癒，花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉，歡迎前來參觀選購。