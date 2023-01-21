新竹一名網友昨日（20日）小年夜在路上發現一名女子「光著上半身」僅穿內褲在慢跑，女子疑似拿著衣服擋著胸部，讓所有路人看傻眼，員警後來見狀上前制止，女子還完全不理、不斷向前跑，影片在網路瘋傳，引發討論。

臉書「新竹爆料公社」日前有網友分享一段影片，一名女子在昨（20日）小年夜白天，竟然「光著上半身」全身只穿內褲在馬路上跑步，只見該女子手上疑似拿著自己的衣物，跑步過程用衣服遮住上半身前側、避免露點，女子還赤腳，完全不顧後方有員警追著。

一名女子「光著上半身」僅穿內褲在慢跑，女子疑似拿著衣服被擋著胸部，讓所有路人看傻眼。（翻攝自「新竹爆料公社」）

畫面中一名員警在女子後方不斷勸戒，但女子頭也不回一直往前跑，讓一旁的路人全看傻眼，原po說女子當時在東大路機場附近出現，「正妹自由自在，無拘無束地在慢跑，波麗士大人為了制止還要陪跑，真是辛苦了」，影片曝光引發討論。

網友紛紛留言「找女警來比較不會有爭議、萬一事後被家屬抗議徒增困擾」、「這是新的路跑活動嗎？我也想參加」、「為什麼內褲鬆鬆的」、「打賭輸了？」「我不知道是不是同一個人但前幾天在香山這邊也出現過」、「新竹難得有這好事，現在去還來得及嗎」。