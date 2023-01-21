黃明志今除夕推出與王雷合作的新單曲〈二十樓〉。（亞洲通文創提供）

黃明志今除夕推出與王雷合作的新單曲〈二十樓〉。（亞洲通文創提供）

黃明志在大年除夕推出與王雷合作的最新歌曲〈二十樓〉，講述「賭」的可怕，一旦沾染賭博惡習會像COVID-19一樣蔓延下去，破壞性超強，這首歌也非常貼近賭徒窮途末路的心聲，歌詞道出一個賭徒絕望到最後站在20樓天台上，想要往下跳的心情。這首歌也是「新加坡歌台一哥」王雷的寫照，曾沉迷賭博並欠下巨款的他，最後在老婆的陪伴下成功戒掉賭癮並償還了債務，MV更邀請來另一位曾因賭博而惹禍上身的百萬網紅代表YBB楊寶貝演出，2人以親身經歷本色演出，為這首歌曲賦予深刻意義。

MV以吉隆坡為主要故事場景，王雷飾演染上賭癮的父親，大馬資深演員莊雪梅飾演被王雷家暴的老婆，大馬百萬網紅楊寶貝飾演步上父親後塵、染上賭癮的女兒。其中一場家暴戲碼因為王雷太過入戲，失手將演員莊雪梅推倒導致脊椎撞到椅子上，癱坐在地上一段時間都站不起來，劇組甚至一度討論是否需要緊急呼叫救護車，幸好休息一陣子之後並無大礙。王雷對此深感歉意，滿臉自責地說：「真的太入戲了，還好沒有讓對方受傷。我的手也都是被抓傷，明明是家暴戲碼，搞得我好像是在強姦她一樣，差點林北的懶趴也被她捏到破掉了。」

錄音當天，黃明志與王雷第一次在馬來西亞相見甚歡，兩個人擁抱後王雷也開玩笑說抱黃明志很像在抱老婆，抱到他自己的「下面」也站起來！王雷直言他非常欣賞黃明志的才華，猛誇黃明志是馬來西亞的奇才，唱歌、作曲、主持、拍短片、拍MV、拍電影等等什麼都會，也提及黃明志的〈漂向北方〉是新馬第一個在YouTube有將近2億點閱數的作品，幽默表示：「這個觀看數比我的精蟲還多，他的YouTube觀看人數是新馬的冠軍，這些數字是不可能作假的。」但下一秒聊到這次的合作歌曲卻馬上變臉，坦言看到歌詞後的第一個想法就是想罵髒話，心想說「你又要把林北的故事拿出來講」。

王雷作為賭徒過來人，非常有感觸地分享：「一般人覺得小賭怡情，但其實小賭習慣了就會變大賭，大賭習慣就會變爛賭，然後六親不認。我自己曾經把媽媽醫治癌症的醫療費用拿去賭，真的是被鬼上身，真的很不應該！當你欠很多錢的時候，你就會跟地下錢莊借錢，地下錢莊的利息又是非常恐怖的，利上滾利最後利息都比本金還多上好多倍，壓得你喘不過氣來。這首歌的歌詞就等於當時我想跳樓的心情」。

針對這次與王雷的合作，黃明志自爆說原本想寫一首都是粗話的歌曲，但後來考量到希望跟王雷合唱的歌曲能夠在電台播出讓更多人聽到，於是才改變方向，藉著王雷的人生經驗寫出這首非常有意義的勸世歌曲，並笑稱如果這首紅了，下一首就跟王雷合作粗話歌曲。這次〈二十樓〉也為了配合「新加坡歌台一哥」王雷的歌台唱腔，黃明志特別寫了這首帶有福建風格的搖滾歌曲，以搖滾加上饒舌，讓整首歌變得獨特新穎，也顯現出音樂的多元性。