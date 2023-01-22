迎接農曆新年的來臨，為了提供全體鄉親歡度春節假期的好去處，金門縣政府在農林漁牧四所，辦理「迎新春農業展」等一系列活動，金門縣長陳福海初一(22日)上午主持浯島媽祖平安鹽祭祈福祭典後，帶著縣府團隊分別前往畜試所、農試所、林務所走春，除了慰問過年期間仍在各所服務民眾的辛苦員工，並祝福鄉親新的一年能夠平安、健康、諸事圓滿。

自從COVID-19疫情爆發，各所過年活動多以靜態布置為主，因近期新冠疫情稍緩，各所活動開始逐步開放，如水試所浯島媽祖平安鹽祭、園遊會、釣魚活動，畜試所的甕仔雞、乳製品試吃等，今年也重新開始辦理，陳福海在主持平安鹽祭祈福祭禮時，更是特別希望疫情趕快消散，讓小三通持續運作，讓一切回歸正軌。

陳福海表示，為了讓旅外的鄉親能夠順利地回到金門，近期縣府團隊全力地投入春運工作，而為了提供鄉親戶外走春的舒適環境，農林漁牧各所同仁這陣子也是緊鑼密鼓的投入活動規劃，營造了優質的場域空間與活動，讓鄉親過年時能夠有個好去處，對於員工犧牲假期20多年來從未間斷，他的心中更是充滿無限的感恩。

金門建設處表示，今年農試所準備了波斯菊花海、五彩繽紛風車牆、安直兔彩繪，林務所布置了酒香藝文大道、白兔充氣滾滾球、穿戴式舞獅紙箱，水試所則有平安鹽祭、園遊會、食藻教育、釣魚等活動，畜試所辦理了滾草球、草原變裝秀、桶子雞燒烤、熱鮮奶、霜淇淋、沙沙冰等活動，另林務所在各鄉鎮主要節點亦有農曆新年意象布置，處處充滿了過年的氛圍。

22日開春第一天，農林漁牧各所迎來了不少遊客前往走春，許多地區出現人潮及車潮，處處呈現歡樂的新年氛圍；陳福海在各所走春時，也與沿途親切的鄉親及擺攤的攤商拜年互動，並發送福袋，對拍照的鄉親來者不拒，受到大小朋友的熱烈歡迎。