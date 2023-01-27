除考量鋪面耐久性，此次也將鋪面結合龍山寺廟宇意象造型，營造整體街道景觀。（台北市新工處提供／李奇叡台北傳真）

台北市萬華區廣州街（西園路至康定路）進行鋪面及溝蓋更新，由台北市新工處規畫辦理，除考量鋪面耐久性，此次也將鋪面結合龍山寺廟宇意象造型，營造整體街道景觀，可望成為拍照打卡新景點，在地富民里里長范添成也說，街道煥然一新，加上周邊景點多，適合民眾前來走春一日遊，來場知性之旅。

新工處維護科科長王志良說，龍山寺為國家重要古蹟，定期舉辦節慶祭典及民俗活動，是國際觀光客往來之重要景點，龍山寺前廣州街鋪面更新工程一開始，除了考量車道耐久性外，也規畫納入在地文化特色，以營造景觀意象。

王志良指出，多次與地方民意洽談後，決定採用花崗岩地磚鋪設，磚面拼貼樣式及顏色則融入在地元素進行設計，最終得出於龍山寺正門前的地磚拼貼出大型廟宇圖樣的共識，完成後可望吸引民眾駐足拍照打卡，形塑一個具地方特色且安全舒適的街道環境。

范添成表示，廣州街周邊除了龍山寺可供民眾祈福參拜以外，沿線包含充滿歷史藝文氣息的剝皮寮歷史街區、龍山寺地下街商場、艋舺公園、艋舺夜市及華西街夜市，周邊景點不勝枚舉，剛好鋪面改造完成，整體街道景觀煥然一新，適宜民眾春節連假期間安排一日遊走訪，來個結合歷史、文化及美食的知性之旅。