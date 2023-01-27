【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】Super Junior「忙內」圭賢作為團內三大主唱之一，好歌喉眾所皆知，唱而優則演的他從2010年《三劍客》後，開始演出許多舞台劇作品。繼2015年首演後，《維特：音樂劇》20周年紀念版本找回圭賢主演，電影將於3月3日全台威秀獨家上映。

《維特：音樂劇》改編自德國作家歌德於1774年出版的長篇小說《少年維特的煩惱》，該劇於2000年在韓國首演，是人氣非常高的音樂劇。這次推出20周年紀念版找回Super Junior圭賢主演維特一角，和曾在《寄生上流》演出的李智慧譜出淒美的愛情故事，期盼觀眾都能從中獲得感動。

近年參演多部音樂劇的圭賢表示：「參與過的音樂劇中，只有《維特》有著家人般的氛圍和情感，所以我也特別喜愛，也是眾多粉絲們想再看的作品，希望大家會喜歡。因為是第二次出演，我會帶著更深厚的感性和大家見面。」

音樂劇呈現主角維特對女主角綠蒂愛情的執著與深刻，音樂以鋼琴、大小提琴等弦樂為中心，畫面如實捕捉演員的一顰一笑，成果淒美而動人，已逼哭上萬韓國觀眾。製作團隊費時半年，從近百場錄製影像中選出最動人的畫面，想看圭賢的深情演出絕對不能錯過。