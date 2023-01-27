余女在2021年2月間在臉書社團貼照質疑「圖片中刈包之黑色不明物體為何？」，遭管理者刪文後，再貼照、點名某刈包店「加蟑螂蛋？」、「我們吃下肚的都是什麼東西」等文字，引起網友譁然。經刈包店提告，刑事部分，余被依妨害信用罪判刑3月；店家並以生意因而一落千丈，提民事訴訟求償，法官判賠精神撫慰金8萬元，可上訴。

33歲余女在2021年2月6日下午4時45分在臉書有3萬多人的地區社團，張貼4張刈包照片，並以「圖片刈包中之黑色之不明物體為何？」等文字提出質疑。

貼文遭社團管理人刪除，余女發現後，當天傍晚5時許再將照片貼回，並上傳「加蟑螂蛋？不刪我文覺得還好，刪除了我覺得是不想對消費者負責嗎？我們吃下肚的都是什麼？」，還點名某刈包店家，質問「是嗎？」，指述店家賣的刈包有蟑螂蛋。

社團管理者建議余女向店家反映，不應利用網路公審，余留言：「但應該讓大家知道自己吃什麼，難道不應該」等文，經店家發現貼文報警。

余女否認涉及誹謗，辯稱，她確實有吃到，要告訴業者確實有蟑螂蛋，但不知道如何聯絡，才在臉書貼文，拍照後就把刈包丟掉，但沒有收據可證明向店者購買。

法官認為要聯繫店家查證並無困難，余女利用網路傳播貶損店家商譽及信用，且未達成和解，依以網際網路散布流言損害他人信用罪，判刑3月，得易科罰金，可上訴。

刈包店再提附帶民事訴訟求償，控告余女行為導致營業收入一落千丈，造成遷店，求償3個月營業損失7萬多元、搬遷設店費7萬多元及精神撫慰金85萬元等共100萬元。

余女抗辯，營業損失應受疫情影響，店家未提出收支及進貨等證據，並質疑遷店可能與租金有關，新舊店面僅距750公尺，並不會影響生意。

法官調閱稅務資料發現，店家當年營業所得資料僅2000多於及9000多元2筆，不能單憑自制帳本認定營業損失，店名未改、新舊店面僅距750公尺，且未舉證營業損失及遷店是余女侵權導致，僅判余女賠償精神撫慰金8萬元。