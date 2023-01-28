台新夢想家28日回到主場迎接年後首戰對決新竹街口攻城獅，本周末夢想家與冠名贊助夥伴台新銀行共同推出「認真GO好年」主題周，台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強更將來到主場開球！

本場賽事夢想家發揮外線火力與強悍的防守，其中盧冠良攻下全場最高的28分，其中包含7記三分球；吳永盛個人外線七投五中拿下17分；周柏臣成功捍衛禁區，不僅限制對手洋將得分，個人也搶下12分，三位球員皆刷新本季得分新高，最終也幫助球隊以123比99大勝攻城獅，拿下兔年第一勝，也是新教頭賴柏霖執教生涯首勝！

台新夢想家首節即展現強勁的進攻氣勢，周柏臣上場7分鐘即攻下10分，其中三分球更3投中2，盧冠良也狹帶外線火力投進三記三分球砍進12分，共同帶領團隊首節攻下37分，握有12分領先。次節，盧冠良持續發揮火燙手感，再貢獻三顆外線灌入11分，半場夢想家維持雙位數領先。

易籃後，夢想家吳永盛也於外線開火，三分球3投皆中攻下9分，三節結束夢想家全隊已攻下99分，也將領先擴大至26分差。決勝節，夢想家替補上陣持續於攻防兩端穩定發揮，終場就以123比99拿下勝利！

夢想家總教練賴柏霖表示，本場比賽球隊找回應有的表現，在攻防兩端都展現強烈的企圖心，也坦言拿下執教首勝，有稍微緩解球隊與教練團的壓力，「很開心能夠在結束客場4連戰之後，回到主場拿下年後的首勝，這對我們而言是很大的鼓舞，接下來會將目標放在明天的賽事，打回我們的團隊籃球，一場一場拿下！」

拿下全場最高的盧冠良提到，自己在場上就是確實執行教練團的設定，「各隊目前可能都會比較針對林俊吉的進攻，所以勢必我們需要多跳出來，很謝謝教練團給的信心，讓我可以在場上好好地發揮。」

周柏臣也表示，賽前教練團有提到若可以成功限制對手洋將的得分，團隊的勝率一定會提升，所以有針對先前的防守節奏做研究與調整，很開心自己在攻防兩端都可以幫助到球隊；吳永盛更說道，自己在上半季進攻方面較為低迷，在這段休息時間有與管理階層以及教練團開會討論，「一直以來防守都算是自己最大的優勢，不過教練團有持續鼓勵我也要於進攻端發揮強勢的態度，很感謝他們的信任，投不進的時候就是一直要我投，也很開心自己今天有找回手感，拿下這場比賽。」