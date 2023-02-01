林書豪重磅加盟PLG高雄鋼鐵人，上周末宣布自己這禮拜將會飛往台灣，相當期待見到台灣粉絲，也表示自己因為2個月沒有比賽，需要熟悉隊友及調整狀況，並不確定什麼時候可以上場作戰。1日林書豪再度於IG透露未來動向，面對大家最關心的來台時間，表示自己將在4日抵達台灣，並期望能在12日就上場打比賽。

「訂到機票了，2月4日落地。」林書豪開心地哼起節奏，不過也因為必須遵守台灣0+7的防疫規定，不能近距離與粉絲接觸，只能走另一條走道，對此他也向粉絲真心道歉。透露自己會以良好狀態迎接第一場比賽，林書豪則表示自己期待能在12日上場比賽，對手將會是台新夢想家，比賽將會在高雄鳳山體育館進行。

鳳山體育館最多可以容納5830位觀眾，不過根據售票系統上，鋼鐵人主場11日及12日的比賽，除了一樓還有幾個零星位置外，二、三樓的售出狀況皆為熱賣中，這也是因為林書豪來台首秀未定，導致球迷們會有所猶豫，在林書豪或球團尚未正式公布之前，並不會貿然行動。

本賽季T1球隊桃園永豐雲豹引進前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard），讓聯賽討論度一舉超越PLG，只是霍華德在加盟雲豹的11場比賽裡頭，一共只替球隊打了6場比賽，將近有半數賽程未能做出貢獻，雲豹至今戰績也敬陪末座，反倒鋼鐵人成功邀請人氣更高的林書豪來台，將有助於PLG持續朝巔峰邁進。