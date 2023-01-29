日本暢銷作家兼收納達人近藤麻理惠，因在2011年出版著作《怦然心動的人生整理魔法》獲得廣大迴響後，獲封為「收納女王」，後來她又受邀出演Netflix實境秀，使她人氣再創高峰。不過，近日她卻坦言自從有了3個孩子之後，她就有點放棄整理了，而原因曝光也引起許多媽媽粉絲的共鳴。

近藤麻理惠近日接受美國媒體《華盛頓郵報》的專訪，透露過去自己確實是一位整理專家，總是盡全力讓家中保持整齊乾淨，但陸續生下3個孩子之後，她承認自己已經有點放棄整理了，因為自從生下第3個孩子之後，她的生活發生許多變化，每天幾乎忙到沒時間跟過去一樣整理家裡，而且她認為「享受和孩子們在家的時光，才是最重要的事」，因此即使現在她的家中很亂，但她卻認為「在這個時間點，所消耗時間的方式，都是最正確的。而報導一公開後，立即受到大批媽媽粉絲的迴響，認為家中有小孩即使怎麼整理都不會是乾淨的，那倒不如多花時間陪伴小孩學習、成長，因為孩子們的成長只有一次。

據了解，近藤麻理惠在2011年推出暢銷著作推廣她所發明的「怦然心動整理術」後，獲得大眾好評，2014年結婚後她也跟著先生移居美國，並在2019年出演了Netflix的真人實境秀，走訪各式樣貌的美國家庭，協助他們整理居家環境，節目也因此在網路上再度爆紅，使她事業再度攀上顛峰，不過在近藤麻理惠2021年生下第3胎後，她便將重心轉往家庭，但仍持續透過社群媒體與粉絲們互動。