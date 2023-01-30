37歲韓國男神宋仲基和宋慧喬離婚3年半後，去年年底無預警認愛大1歲英國女友凱蒂，這次他愛得高調，各種行程都出雙入對，更曾一起參加女方表妹在峇里島舉行的婚禮，被傳好事將近，果然今（30日）他在登記結婚後回家的路上，就忍不住和粉絲分享自己再婚和升格當爸的消息，可謂雙喜臨門，2人之後也將補辦婚禮，但女方的預產期並未透露。

不過韓國知名狗仔媒體「Dispatch」（D社）則揭露，凱蒂是在去年春天隨著宋仲基到韓國，一起住在首爾漢南洞的別墅中，2人不顧外界的眼光，就像老夫老妻般一起逛超市和出國旅行，宋仲基甚至怕凱蒂在自己要出門拍戲不在家的期間，會因語言隔閡感到不便，特別請了一位能翻譯韓文的英文老師，甚至還為了讓凱蒂安心待產，把女方的父母親通通請來了韓國，目前他們則和宋仲基夫婦一起搬到了位於首爾梨泰院的200億韓圜（約5億台幣）的大豪宅中，凱蒂本月還被拍到與媽媽到島山公園附近的育兒用品店購物。

而1984年出生的凱蒂，擁有英國和哥倫比亞血統，精通多國語言，2002年拍攝義大利電影《旅行中的愛情》出道，演出過《波奇亞》、《聖奧古斯丁》、《情慾三重奏》等電影，還曾與好萊塢「萬人迷」喬治克魯尼拍過咖啡廣告，現已停止演員活動改當家教。據傳，她就是宋仲基拍攝《黑道律師文森佐》時的義大利文老師，2人也因此相識並墜入愛河，但對此，D社也表示他們是在宋仲基拍完《文森佐》後在義大利認識的，跟該劇並無任何關係。