陸軍第八軍團一對情侶2021年於於營內恩愛並拍攝性愛影片，近日卻不明原因外流，瘋傳網路，引發軒然大波，女中尉IG也被鄉民肉搜出來，僅過24小時，追蹤人數就從原先的500多人，暴增到2.8萬人。
據了解，性愛影片中男女為情侶關係，男方為某機械化步兵旅一名上尉連長，女方則是同連中尉女輔導長，2人將營區內的連長室當成砲房，大玩性愛遊戲，且男方持鏡自拍，影片不知何故，在一年後突然外流。
根據觀看過外流影片的人士描述，影片中男方全裸，女方則是身穿綠軍內衣，還披著穿著迷彩戰鬥服，臂章明顯露出為該機械化步兵旅標誌。兩人在營區內以站姿嘿咻，過程中男方還喬鏡頭自拍，兩人神情相當愉悅。
事發後女中尉IG也遭鄉民肉搜出來，短短一天粉絲暴增2.8萬人，不少網友也紛紛留言揶揄：「報告輔導長，三連新兵請示進入輔導長室」、「左線預備、右線預報、全線預備」，當事人則一度表示「愛看都來看，反正你們也知道了，麻煩截圖誰散布的畫面給我，我會很感謝你們，對了，我已經備案了，謝謝各位」。但目前已全面設為隱私。
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