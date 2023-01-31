X光顯示，洪小姐右肩峰下有一鈣化結晶病灶。（高雄市民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

醫師在洪小姐右肩抽出滿滿一個大針筒的鈣化物質。（高雄市民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

46歲洪小姐右肩無外傷、疼痛無力逾一週，到醫院求診發現是肩峰鈣化結晶。醫師當下立即使用超音波導引鈣化灌洗抽吸術，抽出滿滿一個大針筒的鈣化物質，立刻讓洪小姐得到舒緩，後續追蹤治療再針對肌腱給予自體血小板增生療法及運動復健，洪小姐又能重拾園藝跟下廚的興趣。

洪女士表示，自己是一位家庭主婦，平常除了做家事之外，興趣是園藝跟遛狗。最近一週因右側肩膀疼痛難耐，痠軟無力，就連炒菜也沒辦法舉起手，晚上睡覺甚至痛到無法入眠。

高雄市民生醫院復健科醫師陳宣宇透過X光檢視，發現洪小姐右肩峰下有一鈣化結晶病灶，當下立即施予超音波導引鈣化灌洗抽吸術，將肌腱中的鈣化物質抽洗出來，洪小姐的疼痛立即得到緩解，還面帶笑容地離開診間。後續再針對肌腱給予自體血小板增生療法及運動治療跟建議，洪小姐成功找回生活品質。

陳宣宇表示，鈣化性肌腱炎是一個痛起來要人命的疾病，急性發作時，疼痛程度可直逼產痛。好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，如洗刷鍋子、炒菜、作家事等，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。此時最有效的治療方法就是超音波導引抽吸術。抽吸後，可針對受傷的肌腱再進行自體血小板或高濃度葡萄糖增生療法，再佐以運動指導，針對較無力的肌群進行訓練，便可徹底揮別疼痛。

院長顏家祺提醒，民眾一旦身體有感覺到不舒服的情形，還是要及早至醫院接受專科醫師的詳細檢查，以免延誤最佳治療時機。