藍心湄（左）、陳美鳳。（民視提供）

白家綺。（民視提供）

李又汝、白家綺、謝京穎。（民視提供）

除夕特別節目《民視第一發發發》深受觀眾喜愛，最高收視5.0落在陳美鳳的「美鳳時代」超級大秀MV，高達105萬人收看，4歲以上平均收視2.63。陳美鳳得知消息後，不僅感謝觀眾疼愛，更將功勞歸功於民視全力支持，還有製作團隊麗群所有工作人員，以及表演夥伴Echo、定緯和閨密藍心湄。

陳美鳳與藍心湄的合體演出，成功創造話題也感動觀眾，網友更以有種閨密叫做「藍心湄與陳美鳳」形容她們，還有許多網友敲碗陳美鳳舉辦個人演唱會攻蛋，讓她嚇得直呼：「千萬不可」，感性的陳美鳳也說自己的人生，可以用表演的方式詮釋給大家看，是非常榮幸的一件事情，「很幸運可以有這一份工作，會珍惜每一次演出的機會」。

陳美鳳在大年初五，飛到東京跟藍心湄會合旅行，陳美鳳也難得的爆料跟藍心湄出國趣事，她說，之前2人常出國旅遊，某次過海關安檢時，陳美鳳不知為何總是過不了安檢門，海關人員詢問她隨身包包有沒有防狼噴霧劑？沒想到後方的藍心湄妙回：「我們不防狼的，多希望狼來了，怎可能還防狼」，超直白的回答讓海關、陳美鳳都哭笑不得，也看出兩人的好情誼。

「美鳳時代」由製作單位特別邀請藍波老師擔任舞蹈統籌，神秘嘉賓藍心湄助陣創造話題，以及30多位崇右科大專業舞者合作下，並邀請Beat-Box型男Echo、歌手周定緯一起演出。第二高4.2落在百人大開場單元由白家綺、李又汝、謝京穎的「兔年綺幻秀」，白家綺苦練多時的「空中U綢」獲得滿堂彩。

第三高4.0落在明星運動會單元奧運明星蕭佑然的馬鞍秀，民視一向秉持提供一個讓表現優異的台灣運動選手可發揮的舞台，節目理念與觀眾不謀而合，用收視率力挺節目，精彩的馬鞍秀在除夕夜讓觀眾看得過癮。