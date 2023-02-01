2023荷蘭鹿特丹國際影展正進行中，今年代表台灣前進鹿特丹的電影有3部，分別是台灣之光霹靂布袋戲電影《素還真》、女星張鈞甯首部主演暨監製作品《查無此心》、票房佳作《流麻溝十五號》，亦有台澳合製、入圍去年金馬獎3項的《海鷗來過的房間》。

素還真本尊在映後跟當地的觀眾互動。（霹靂提供）

張鈞甯主演、監製的電影《查無此心》，也入圍影展觀摩單元。（華映提供）

其中《素還真》跟《查無此心》都有3場放映，雖片型完全不同，作為台灣電影均獲得座無虛席的好評。映後座談時，外國觀眾對於《素還真》用偶拍攝的電影形式相當好奇，有不少熱情的觀眾提問，電影也進入觀眾票選熱榜當中；《查無此心》則有導演曾英庭代表遠赴荷蘭，他目睹盛況，連當地時間早上9點放映的場次也完售。

孔慶輝（左）在鹿特丹驚喜巧遇日本大導演河瀨直美。（海鵬提供）

1日《海鷗來過的房間》的導演孔慶輝也帶著作品在影展舉行國際首映，驚喜的是，孔慶輝現場還巧遇日本大導演河瀨直美，兩人電影正巧同步不同廳放映。河瀨直美是帶著她去年入選坎城影展「經典」單元的新片《東京2020奧運會 A面》來鹿特丹參與這個新秀雲集的影展，當她聽聞《海鷗》是「澳門同志片」，當下就十分好奇，特別為孔慶輝加油打氣，期待有機會一睹，讓孔慶輝感到十分榮幸。