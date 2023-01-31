新閣揆要發6000元了！ 陳建仁親曝「最快時間點」 @ChinaTimes ​

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦今天上任首日，下午安排到立法院拜會立法院長游錫堃，陳建仁表示，經過沙盤推演，發現金特別條例草案，2月17日表決，加上總統公告、審查特別預算等時程，發現金6000元最快要到4月，希望立法院朝野黨團善體民意，盡速讓草案通過。

陳建仁說，疫情之後，台灣很需要社會和經濟的重建，還需要跟民眾分享經濟發展成果，今天來拜會游院長和祕書長以及柯總召，希望他們與行政院有更多密切的合作外，也希望讓疫後的特別條例盡快通過。行政院也能提出疫後特別條例的預算案，盡快讓案子通過，分享經濟成果，以及經濟和社會韌性建設的經費。

陳建仁指出，經過討論發現，審查時間到2月17日才能投票討論，再加上通過後，還要3天時間，由總統公告，行政院提出預算案再審查，按照沙盤推演，大約要到4月，我們也希望立法院這邊，朝野黨團大家能夠善體民意，讓特殊條例快速順利通過。

至於被問到接任閣揆後，為何不請辭中研院一職而是借調，擔任閣揆是否違反？陳建仁表示，借調擔任行政院長這件事情，發言人陳宗彥做過說明，詳細內容可回答。