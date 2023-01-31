黃佳恬表示，他過去也是從基層服務做起，非常能體會員警的辛勞，也希望透過這份傳承的心意，持續成為警方最堅強的後盾。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

春節連假結束，為期30天的「加強重要節日安全維護工作」也告一段落，台中市新科議員黃佳恬為慰勞台中市政府警察局太平分局全體員警辛勞，31日上午致贈100箱泡麵及300盒人氣豆干，用實際行動肯定太平警方的用心。

黃佳恬表示，他過去也是從基層服務做起，非常能體會員警的辛勞，無論是選舉勤務至剛結束的「加強重要節日安全維護」，都有賴警察24小時不間斷的守護，也希望透過這分傳承的心意，持續成為警方最堅強的後盾。

黃佳恬、卸任市議員李麗華及台中市活力社區關懷協會等一行人於31日一同至太平警分局，慰勞基層員警在春節時間的辛勞，表達對警方這段期間在治安、交通及為民服務的肯定，致贈100箱知名韓式泡麵及300盒人氣豆干，由太平警分局分局長蔡慶星代表接受。

另，太平警分局太平、新平、坪林、宏龍、頭汴等5個派出所所長、太平警友辦事處主任許煌桐、財務長林永誠及地方人士也到場致意，讓員警們感到相當窩心。太平警分局分局長蔡慶星表示，感謝黃議員對警政工作支持，及對太平分局的肯定，分局將持續落實治（交）安維護及為民服務的工作，以確保轄區民眾安全。