每個人的個性不同，不是所有人都能「寬以待人」，有的人凡事追求完美，習慣拿高標準對待身邊的人，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、金牛座、處女座當別人犯錯時，他們會採取零容忍的態度，絕不會視而不見。

▍天蠍座

敏銳的直覺，超強的觀察力，注定了天蠍座在人際交往中，總能看透對方的心思，當發覺誰不對勁或隱瞞了什麼，極端的天蠍座不會視而不見，會把此人打上待觀察的記號，一直記著、盯著。

▍金牛座

金牛座看似和善，其實有不少毛病，若有人冒犯他們，必定反嗆，他們習慣按照自己的方式、步調做事，若有人胡亂，影響到自己時，金牛座的脾氣就會上來，無法容忍有人搞他，一生氣就很兇的金牛座，發起脾氣可是會氣非常久。

▍處女座

處女座天生追求完美，待人也比較苛刻，會拿自身的標準來要求身邊的人，當抓到身邊有人犯錯或看不慣對方習性、做事方式時，就會開啟叨唸模式，若不見改善，那就別怪處女座準備開始毒舌了。