有些人當遇到困難時就會想要找人求助，但有的人則是靠自己，不喜歡依靠別人，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、天蠍座他們喜歡靠自己努力去爭取所有事物，其中摩羯座認為只要有目標，辛苦都不算甚麼，也不會花過多時間想美夢。

▍獅子座

自視甚高的獅子座，一向認為自己配得上最好的，如有機會一定會自己親自下去做，獅子座的傲氣不大接受別人的幫忙，會讓自己看起來不行的樣子，而且會欠人人情，如果他們要什麼，會霸氣地自己去爭取，否則錯失機會被人笑，那才丟臉。

▍摩羯座

一步一腳印的摩羯座，一向是披荊斬棘的英雄，只要有目標，辛苦不算什麼，花多少時間都可以，他們非常實際，不會花太多時間想什麼美夢，也不空談，就是埋頭苦幹的做。

▍天蠍座

做事專注的天蠍座，對於追求美好的人生，有著難以澆熄的熱情，他們不分心，不到處張揚、不跟人爭論，悶著頭做自己喜歡做的事，認為只有別人干涉不了的、搶不走的，才是真正自己的，掌控慾一向比較強的他們，會讓自己過得好命。