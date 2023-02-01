國民黨前主席洪秀柱與立委陳玉珍農曆春節期間與國台辦會面，爭取台商權益與金門高粱酒解禁。但相關行為卻遭民進黨批是「朝共」。國民黨發言人林家興今批評，民進黨敗選至今不見檢討，還在用這種方式逃避自己對兩岸事務的無能。

林家興批評，民進黨執政近7年，除高喊抗中保台，遇到中國大陸射飛彈軍演就軟趴趴不敢聲張，台灣貨物出口對岸遇到困難也無能解決，結果在野黨來做，民進黨還要酸，完全不是一個負責任的政府或負責任政黨，

林家興質疑，當國民黨承擔壓力、承擔抹紅的標籤，捲起袖子為台灣務實找出路、處理貨品進出口問題、解禁小三通護航的問題時，民進黨除抹黑抹紅，又為台灣民眾做過什麼？

國民黨副發言人陳暉表示，若民進黨政府有能力解決人民經濟問題，在野黨何須協助金門溝通？既然民進黨政府無力解決農漁產品遭禁銷陸情形，在陳玉珍與洪秀柱協助恢復出口後，難道不該表達感謝或肯定？民進黨忘了自己才是執政黨？

陳暉批評，民進黨政府執政至今，處理兩岸關係態度模糊不清，一面打抗中保台大旗，一面享受馬政府時期兩岸經濟合作架構協議（ECFA）帶來的貿易順差，還讓自己人大賺人民幣；如今敢譴責洪秀柱、陳玉珍，為何不譴責黨內的「中國鵬」？

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！