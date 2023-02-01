剛過完10天春節連假，不少人在過年熬夜打牌或追劇，小心肝臟恐承受不住。營養師馬鳳吟表示，民眾若是想要養肝，可以多吃5類食物，分別是維生素B群、蛋白質、十字花科蔬菜、枸杞紅棗、薑黃，有助於修復肝臟，提升代謝能力等。

營養師馬鳳吟在臉書粉專提到，春天是調養身體的關鍵時刻，若是未將肝血養足，夏天就容易出現心火過旺及腸胃方面的疾病，其中肝臟又是人體唯一的解毒器官，無論酒精、藥物還是身體毒素，都需藉由肝臟代謝，而且肝臟裡沒有神經，生病了根本難以發現。

馬鳳吟指出，平時可靠飲食養好肝，第一就是多攝取「維生素B群」，B群主要負責代謝反應，尤其是喝酒後，身體解酒需大量消耗維生素B群，其中又以B1、B2及葉酸的消耗量最大。第二則是「蛋白質」，肝臟內含的數百種酵素由蛋白質組成，攝取足夠的蛋白質，可幫助代謝、修復肝臟，平時多吃蛋、黃豆製品、魚肉、黑豆、毛豆等。

第三為「十字花科蔬菜」，養肝建議多吃深綠色蔬菜，例如花椰菜，富含維生素及礦物質，還有槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素等，因此又被稱作「肝臟清道夫」。第四是「枸杞及紅棗」，以營養學來說，枸杞含18種胺基酸、β-胡蘿蔔素及維生素Ｂ群等，而紅棗維生素C含量多，具抗氧化功能，兩者搭配有助於肝臟解毒及代謝。

最後則是「薑黃」，肝臟主要功能是解毒，容易受酒精影響，當酒精喝下肚後，肝臟處理時需經過乙醇去氫酶（簡稱ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（簡稱ALDH2）代謝成無毒的乙酸，而有研究發現，當食用薑黃萃取物後，能夠加速酒精代謝，緩解宿醉的不適感，還能降低發炎反應，達到護肝的作用。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！